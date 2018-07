Chérie officialise l'arrivée de Christophe Nicolas à la matinale

"Animateur radio de talent, Christophe Nicolas réveillera tous les matins de 6h à 9h du lundi au vendredi les auditeurs de la radio la plus féminine de France" explique Chérie. "Cet animateur expérimenté, est l’une des voix du matin les plus connues des radios musicales adultes : après avoir notamment animé la matinale de Nostalgie pendant 13 ans, il revient dans le groupe NRJ pour de nouvelles aventures". "Le Réveil Chérie" veut garantir "tous les matins une émission riche en bonne humeur et proche de ses auditeurs, au son des plus beaux titres Pop Love. Il sera incontestablement "le" rendez-vous de cette rentrée" souligne par ailleurs la station de NRJ Group.Lire également ICI