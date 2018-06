Christophe Nicolas à la matinale de Chérie

La station veut réitérer le succès de Nostalgie où une personnalité expérimentée telle que Philippe Llado a su gagner de précieux points d'audience. Le profil de Christophe Nicolas est un peu semblable. Il a assuré, avec succès, la matinale de RTL2 pendant six ans avant d’être nommé joker d’Albert Spano et Élodie Gossuin à RFM. Il quitterait donc la station du groupe Lagardère pour reprendre le fauteuil de titulaire à la fin du mois d’août. Peu d’informations sur le format de cette future matinale. Le nom d’Évelyne Thomas, par ailleurs animatrice de Chérie 25, fait également partie des pistes. On devrait en savoir plus d’ici le début de l’été.