Chérie dévoile son application : ChérieEmoji

Celle qui se présente comme "La radio la plus féminine de France" offre à ses auditeurs une série de stickers de leur émotions favorites, de gifs délirants et leur radio digitale Chérie préférée à s’envoyer directement par message. Les auditeurs pourront s’envoyer via iMessage leur titre "Pop Love" préféré diffusé sur leur radio premium Chérie ou sur leur dernière radio digitale Chérie écoutée. Au total une quinzaine de nouvelles émoticônes viendront pimenter leurs conversations sur le clavier de leurs smartphones. Via la création et l’illustration d’un personnage féminin drôle et décalé, mis en scène dans des situations différentes, les auditeurs découvriront les nouvelles émoticônes qui traduiront leurs émotions, leur quotidien, une humeur ou une information : pas réveillée, surprise, fatiguée, furieuse, overbookée, fière, amoureuse...