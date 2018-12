Chérie célèbre Noël avec ses auditeurs

Chérie offre à une centaine d’auditeurs un concert privé depuis "The Lucky Nugget Saloon" en plein cœur du Parc Disneyland avec Jérémy Frérot, Corneille, Jenifer et Slimane. Un concert présenté par les animateurs de la matinale, Christophe Nicolas et Carole Coatsaliou de 20h à 21h30. Et pour fêter les fêtes de fin d’année et vivre le "Noël Enchanté Disney de Disneyland Pari"s avec ses auditeurs, Christophe Nicolas et Carole Coatsaliou démarreront la journée en direct du parc, dès 6h ce vendredi 14 décembre. Tout au long de cette matinale, ils seront accompagnés des chanteurs Jérémy Frérot, Corneille et Jenifer.