Chérie FM : une nouvelle campagne pour la matinale

Dans ce spot TV de 25”, on retrouve Alexandre Devoise et Sophie Coste, les animateurs de la matinale du "Réveil Chérie". Depuis chez eux et sur le titre "La Fête" de Amir, ils se préparent pour aller réveiller les auditeurs. Ils en oublieraient presque l’heure... jusqu’à ce qu'Amir les appelle en visio. Déjà installé dans les studios Chérie FM, Amir les attend pour faire la fête... mais à la radio.

"Cette campagne permet de promouvoir le matinale de la station ainsi que les différents modes d'écoute de la radio (radio, applis mobiles...). Elle est proposée en TV à partir de ce 5 octobre et fera également l'objet d'une campagne digitale (chériefm.fr, l’appli Chérie FM, NRJ Play, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter et bien sûr TikTok).