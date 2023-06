ChatGPT fait ses débuts avec 5 millions de téléchargements sur iOS

Si les États-Unis sont le plus grand marché pour ChatGPT, avec 1.5 million de téléchargements iOS, l'application gagne du terrain dans le monde entier. En France, ChatGPT a été téléchargé 290 000 fois au 12 juin 2023. Les téléchargements sont effectués sur iOS et Google Play confondus. "Compte tenu de l'ampleur et de la distribution mondiale des magasins d'applications, l'application est en mesure de faire des percées importantes dans le quotidien des utilisateurs. Les applications ont tendance à susciter un meilleur engagement et une plus grande fidélisation que le web. En fait, 92% du temps passé sur des appareils mobiles l'est dans des applications et des jeux plutôt que dans des navigateurs web mobiles. Une application pourrait contribuer à ancrer ChatGPT dans les habitudes quotidiennes des utilisateurs" analyse data.ai.