Champagne FM accueille la chanteuse Louane

Les membres de La Famille", composée de Manu, Jess et Ruben accueilleront Louane au Quartier Libre à Reims.Devant un public de 100 auditeurs de la radio, ayant remporté leurs invitations sur Champagne FM, la chanteuse Louane se livrera au jeu des questions des animateurs et des auditeurs, suivi d’un live durant lequel elle interprètera ses plus grands tubes. Louane, ce sont aujourd’hui plus de 2 millions d’albums vendus, 2 tournées majeures de Zéniths à guichets fermés et de multiples récompenses dans les cérémonies les plus prestigieuses (Victoires de la musique, César… ). Son 3e album est attendu pour l’automne.

L’émission sera diffusée sur Champagne FM, le vendredi 25 septembre entre 09h et 10h.