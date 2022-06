Cet été, Philippe Manœuvre est sur Nostalgie Belgique

Philippe Manoeuvre, journaliste, animateur de radio, animateur de télévision, critique musical, éditorialiste et scénariste français, rejoint l'équipe de Nostalgie durant tout l'été. Il parlera de ses rencontres incroyables, de ce qui s'est passé dans les coulisses et aussi des choses disons-le presque inavouables... Dès le 3 juillet prochain, et durant tout l'été, chaque dimanche entre 9h et 10h, l'ancien rédacteur en chef du magazine Rock & Folk racontera "les souvenirs les plus dingues de sa carrière". 40 années de Rock, de Pop, de Télé, de BD…