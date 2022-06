Cet été, Bel RTL lance "La Belle balade"

Pour démarrer cette "Belle balade Bel RTL", les auditeurs devront d'abord scanner les QR codes situés le long du parcours et ensuite écouter les animateurs de la station. Ces derniers auront comme mission de faire découvrir les trésors du patrimoine et de raconter les histoires des lieux d'exception, les spécialités culinaires, le folklore et les légendes. L'opération "Les Belles balades Bel RTL" vise à faire découvrir les régions d'une manière unique et en s'amusant. Ce sont des boucles pédestres, accessibles à tous, d'environ 5 kilomètres, à parcourir seul, en famille, entre amis...

À l'antenne de Bel RTL cet été, l'émission sera diffusée chaque samedi de 13h à 15h30...