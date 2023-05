Cécile Mégie nommée directrice des stratégies éditoriales transverses de France Médias Monde

Cécile Mégie est jusqu’au 15 mai 2023 directrice de RFI, poste qu’elle occupe depuis octobre 2012. Journaliste à RFI depuis 1995, elle a été successivement reporter au service Europe puis présentatrice des journaux du matin et de la mi-journée. Elle a ensuite été nommée rédactrice en chef adjointe en 2001, puis cheffe du service économie en 2006 et rédactrice en chef chargée de l’information en 2008. Cécile Mégie est diplômée de l’Institut Pratique du Journalisme (1993), titulaire d’une maîtrise de lettres modernes et d’une licence d’allemand. Elle est également diplômée du Cycle des Hautes Études Européennes de l’ENA (promotion 2012) et du Cycle des Hautes Études du Développement Économique (promotion 2008). Elle est membre du Conseil d’administration de Reporters sans Frontières, membre du Conseil d’administration de CFI, administratrice et membre du bureau de l'IPJ Paris-Dauphine et membre du comité d’orientation du Cycle des Hautes Étude Européennes