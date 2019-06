Ce vendredi, RTL fête la musique, de 9h à 18h

Dans RTL Matin, le rendez-vous "Laissez-Vous Tenter" proposera à ses auditeurs une sélection de livres pour adultes et jeunesse portant sur la musique et fera un état des lieux de l’actualité musicale du jour. Julien Courbet dans "Ça peut vous arriver" recevra en direct dans son émission le duo suisse Kadebostany. Le rappeur Black M interprétera son nouveau single "Bon" dans l’émission "À La Bonne Heure" de Stéphane Bern.

À la mi-journée, Jack Lang, l’ancien Ministre de la culture et créateur de la Fête de la musique, sera aux côtés de Pascal Praud pour répondre aux questions des auditeurs à partir de 13h. Rose jouera en live son nouveau single "Larmes à paillettes" au cours de l’émission de Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.