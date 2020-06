Ce soir, NRJ organise un "NRJ Music Tour dans votre salon"

Après le succès de la première édition, NRJ donne rendez-vous à ses auditeurs ce jeudi 11 juin à 20h05 pour un nouveau concert "NRJ Music Tour Dans Votre Salon". Seule obligation : s'installer confortablement dans son canapé pour retrouver l’ambiance live et les plus grands succès de plusieurs interpètes le temps de ce concert inédit, présenté par Cauet.

NRJ a invité les Jonas Brothers, Indochine, Vitaa & Slimane, Powfu, Dadju, Kendji, Tomes ans I, Amir et Major Lazer.

Cette soirée unique sera à suivre en direct sur NRJ.fr, l’application NRJ, les pages Instagram et Facebook NRJ et la chaine YouTube NRJ ce jeudi 11 juin à 20h05. Le concert sera également diffusé dans le monde, dans les 18 pays où le groupe est présent.