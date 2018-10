Ce que le DAB+ national va vraiment changer

D’autre part, ces zones d’ombre n’étant pas les mêmes d’un réseau à l’autre (Skyrock a les siennes, et Fun Radio en a d’autres, par exemple), la FM ne permet effectivement pas à un auditeur d’écouter un même programme national tout au long de son trajet, hormis encore une fois le 107.7 et Radio France. La conséquence d’un spectre FM limité et de la constitution anarchique et morcelée des différents réseaux dans les années 80 et 90. Au final, la FM en mobilité est un vrai encouragement à basculer sur Spotify ou sur des podcasts pré-téléchargés… Pas encourageant pour le futur de la radio alors que les nouveaux usages numériques se multiplient.

Le DAB répond à cette problématique essentielle en offrant la possibilité d’installer autant d’émetteurs que nécessaire tout le long du trajet, sans risque de brouillage d’une zone à l’autre. 26 radios disponibles de manière ininterrompue, une vraie révolution.