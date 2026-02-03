Ce qu’il ne faut pas manquer ce 3 février au Paris Radio Show

Professionnels de la radio, du podcast, de l’audio digital : le rendez-vous incontournable de votre secteur est de retour ! Le Paris Radio Show vous accueille pour deux journées d’échanges, de découvertes, d’innovations et de rencontres business avec l’ensemble des acteurs de l’audio. Deux journées pour découvrir les exposants, rencontrer vos futurs partenaires et assister aux conférences.Une table ronde, animée par Antoine Baduel, Président de FG, Vice-Président et responsable aux Indés Radios du GT "Contenus, Musique et Communication", intitulée "Le paysage radiophonique en Allemagne". Les évolutions en Allemagne depuis la transition numérique, la manière dont les radios régionales gèrent la radio numérique terrestre (DAB), l’impact des plateformes et les différences entre les pays. Revue des différences entre la France et l’Allemagne, ainsi qu’entre l’Allemagne et la Suisse avec la participation de Petra Lemcke, directrice générale, Sunshine live GmbH & Co. Une table ronde suivie d'une présentation des partenaires à 12h00 et d'un déjeuner-cocktail à 12h30.Le Lab Radio est un espace qui se situe sur la mezzanine du Forum. 6 startups proposent toutes les heures à partir de 11h des démonstrations de leurs solutions pour les radios ou les acteurs de l'audio. Intelligence Artificielle, open source, datas, automations et nouvelles technologies. Avec la participation de Abstrakt (surveillance de la presse alimentée par l'IA pour les salles de rédaction radio), Autoradio (assistant de production éditoriale), Linagora (inventer et développer des logiciels libres et open source éthiques), PimpMyCompany (transforme la radio et l’audio en expériences participatives, sociales et multimédias), R+d.io - padtool (vous aide à interagir avec vos auditeurs, en DAB+ et DNS) et Tellers.AI (agent de montage vidéo piloté par conversation).Cette session inaugurale donne le ton du Paris Radio Show et propose une lecture stratégique, internationale et prospective de l’avenir de la radio et de l’audio. La Lettre Pro de la Radio dévoile les premiers résultats de La Lettre Pro SociAudio 2025 RCS/XPERI, la première enquête annuelle dédiée à la confiance, au moral et aux conditions de travail des professionnels de la radio et de l’audio digital francophone.Un état des lieux international du marché de la radio viendra ensuite replacer la France dans une dynamique globale, avec un appel clair aux radios à passer à l’action : innover, se diversifier, coopérer et affirmer la valeur stratégique de l’audio dans l’écosystème média.Dans la continuité, la session présentera le World Radio Day 2026 de l’UNESCO, consacré au thème de l’intelligence artificielle et de la radio, soulignant les enjeux de responsabilité, de créativité, de transformation technologique et de service au public.Avec la participation de Mirta Lourenço (Cheffe, Éducation aux médias et à l’information, dév. des médias à L'UNESCO), Romain Laleix (Président du groupe de travail "Radios et audio numérique" à l'ARCOM) et Nick Dunkerley (PDG de Hindenburg Systems Aps).