Ce qu’il ne faut pas manquer ce 3 février au Paris Radio Show

Le Paris Radio Show 2026 ouvre ses portes ce mardi 3 février à La Bellevilloise. Pendant deux jours, professionnels de la radio, du podcast et de l’audio digital se réunissent autour d’un programme conçu pour favoriser les échanges, présenter les dernières innovations du secteur et confronter les enjeux stratégiques de l’audio.
La première journée débute dès 10h avec l’ouverture de l’espace exposants et le lancement des premières sessions. Plus de 100 intervenants sont attendus pour animer conférences, tables rondes et ateliers. Des formats en public, des démonstrations et une nocturne festive viendront ponctuer cette première séquence.
La première journée débute dès 10h avec l’ouverture de l’espace exposants et le lancement des premières sessions. Plus de 100 intervenants sont attendus pour animer conférences, tables rondes et ateliers. Des formats en public, des démonstrations et une nocturne festive viendront ponctuer cette première séquence.
10h00 - Ouverture de l'espace exposant et du Paris Radio Show 2026
Professionnels de la radio, du podcast, de l’audio digital : le rendez-vous incontournable de votre secteur est de retour ! Le Paris Radio Show vous accueille pour deux journées d’échanges, de découvertes, d’innovations et de rencontres business avec l’ensemble des acteurs de l’audio. Deux journées pour découvrir les exposants, rencontrer vos futurs partenaires et assister aux conférences.
10h05 - Convention Les Indés Radios Antennes et Programmes
Une table ronde, animée par Antoine Baduel, Président de FG, Vice-Président et responsable aux Indés Radios du GT "Contenus, Musique et Communication", intitulée "Le paysage radiophonique en Allemagne". Les évolutions en Allemagne depuis la transition numérique, la manière dont les radios régionales gèrent la radio numérique terrestre (DAB), l’impact des plateformes et les différences entre les pays. Revue des différences entre la France et l’Allemagne, ainsi qu’entre l’Allemagne et la Suisse avec la participation de Petra Lemcke, directrice générale, Sunshine live GmbH & Co. Une table ronde suivie d'une présentation des partenaires à 12h00 et d'un déjeuner-cocktail à 12h30.
11h à 17h - Le Lab Radio
Le Lab Radio est un espace qui se situe sur la mezzanine du Forum. 6 startups proposent toutes les heures à partir de 11h des démonstrations de leurs solutions pour les radios ou les acteurs de l'audio. Intelligence Artificielle, open source, datas, automations et nouvelles technologies. Avec la participation de Abstrakt (surveillance de la presse alimentée par l'IA pour les salles de rédaction radio), Autoradio (assistant de production éditoriale), Linagora (inventer et développer des logiciels libres et open source éthiques), PimpMyCompany (transforme la radio et l’audio en expériences participatives, sociales et multimédias), R+d.io - padtool (vous aide à interagir avec vos auditeurs, en DAB+ et DNS) et Tellers.AI (agent de montage vidéo piloté par conversation).
11h00 - Paris Radio Show 2026 : c'est parti pour l'action
Cette session inaugurale donne le ton du Paris Radio Show et propose une lecture stratégique, internationale et prospective de l’avenir de la radio et de l’audio. La Lettre Pro de la Radio dévoile les premiers résultats de La Lettre Pro SociAudio 2025 RCS/XPERI, la première enquête annuelle dédiée à la confiance, au moral et aux conditions de travail des professionnels de la radio et de l’audio digital francophone.
Un état des lieux international du marché de la radio viendra ensuite replacer la France dans une dynamique globale, avec un appel clair aux radios à passer à l’action : innover, se diversifier, coopérer et affirmer la valeur stratégique de l’audio dans l’écosystème média.
Dans la continuité, la session présentera le World Radio Day 2026 de l’UNESCO, consacré au thème de l’intelligence artificielle et de la radio, soulignant les enjeux de responsabilité, de créativité, de transformation technologique et de service au public.
Avec la participation de Mirta Lourenço (Cheffe, Éducation aux médias et à l’information, dév. des médias à L'UNESCO), Romain Laleix (Président du groupe de travail "Radios et audio numérique" à l'ARCOM) et Nick Dunkerley (PDG de Hindenburg Systems Aps).
11h30 - 12h30 - DAB+ Automatic Safety Alert (ASA) system
ASA (Automatic Safety Alert) est un système d'alerte automatique qui avertit et informe numériquement le public en cas d'urgence ou de situation de crise via des radios DAB+ certifiées, même si d'autres canaux de communication, tels qu'Internet ou les réseaux mobiles, sont perturbés localement. Avec Jean-Marc Dubreuil.
12h00 - 13h30 - L'IA en action
L’intelligence artificielle est déjà à l’œuvre dans les radios. Mais au-delà des tests et des promesses, une question clé demeure : où se crée la valeur, ici et maintenant ? Animée par PPC (Connected Mate), cette conférence-Awards met en lumière des cas concrets d’IA déjà déployés : production de contenus, optimisation des workflows, distribution, engagement des audiences. Avec les retours terrain de Matthieu Mondoloni, Directeur de l’information d’ICI (Coup de Cœur La Lettre Pro), François-Xavier Delacoux, Directeur général de RTS (Coup de Cœur La Lettre Pro), LesVoix.fr, représentée par Jean Vandecasteele et Régis Verbiguié, Directeur général de Radioplayer France Une session orientée retours d’expérience, impacts mesurables et choix stratégiques, pour comprendre comment l’IA passe du test à l’industrialisation et devient un levier réel de performance éditoriale et opérationnelle.
12h30 - 14h45 - [Podcast Studio] "Des Ondes vocast"
Le podcast "Des Ondes Vocast" reccoit Romain Laleix (ARCOM) - Radio et régulation à l’ère du numérique (de 12h30 à 12h50), Kevin Moignoux (SIRTI) et Sylvain Delfau pour Les Locales et le SNRL) (de 13h30 à 13h55), Bertrand Spinelli (Skyrock Public) et Jean-Eric Valli (indés Radios) qui aborderont les challenges du marché publicitaire radio (de 14h à 14h25) ainsi que Régis Verbiguié (Radioplayer) et Charles-Emmanuel Bon (Ensemble pour le DAB+) pour mettre en avant les nouvelles portes d’entrée de l’écoute numérique (de 14h25 à 14h45).
12h50 - 13h00 - Femmes de Radio by Nétia
Au fil de cinq entretiens de 30 minutes, cette séquence du Paris Radio Show met en lumière celles qui donnent de la voix au quotidien : journalistes, animatrices, podcasteuses… À travers leurs parcours et leurs pratiques d’antenne, elles racontent comment une voix devient un métier, comment l’on crée du lien, comment l’on informe, divertit et accompagne un public qui écoute pour comprendre, ressentir ou simplement se laisser porter. Une occasion unique de découvrir la richesse des styles, des parcours, des doutes et des réussites qui se cachent derrière ces voix qui font partie intégrante de notre quotidien. Avec Lucie Zellweger, Alexandre Martinez, Maïwenn Portmann (NETIA) et Pascale Wakim (Agent Double Podcast).
13h00 - 13h45 - Femmes de Radio by Nétia
"L’art de créer une proximité entre auditeurs et artistes à l'antenne" avec Émilie Mazoyer. Figure familière du paysage audio, Émilie Mazoyer fait rayonner la musique et la culture pop avec une énergie communicative sur ICI. Animatrice radio et TV, elle mêle sens de l’écoute, spontanéité et proximité avec son public. Une voix qui divertit, accompagne… et touche juste.
13h30 - 14h00 - Réinventer votre entreprise à l’ère de l’IA
Dans le prolongement de la session « IA en Action », retrouvez PPC dans l’espace Librairie, attenant à la scène, pour une séance de dédicace et d’échange autour de son livre "Réinventer votre entreprise à l’ère de l’IA". À travers cet ouvrage, l’auteur propose une approche claire et concrète des transformations induites par l’intelligence artificielle sur la stratégie, la gouvernance et la prise de décision. Loin des effets de mode, il aborde l’IA comme un véritable levier de performance et de leadership. Cette rencontre s’adresse à toute personne souhaitant anticiper les mutations en cours, échanger sur les usages émergents et repartir avec des pistes d’action… et une dédicace.
13h45 - 14h00 - Croissance Radio : Les meilleures pratiques radio en Europe
Pourquoi la radio progresse au Royaume-Uni et en Italie quand elle recule en France ? À partir de l’Observatoire européen de la radio réalisé avec la "Confindustria RadioTV" italienne, Albino Pedroia dévoile les leviers qui font croître l’audience ailleurs : hybridation, innovation, nouveaux formats, souplesse législative… Quatre idées concrètes à activer pour assurer une trajectoire de croissance à la radio française. Avec la participation de Albino Pedroia (B Radio).
13h45 - 14h30 - Femmes de Radio by Nétia
L’hybridation de l’information : quand la radio, la télé et le numérique se rejoignent avec Solène Cressant (franceinfo). Journaliste d’information à l’antenne et à l’écran, Solène Cressant évolue dans une matinale filmée au croisement de la radio, de la télé et du numérique. Son approche allie rigueur journalistique et proximité avec le public, ce qui fait d’elle une voix reconnaissable dans les médias français.
14h00 à 15h00 - Diversifier ses revenus : les nouveaux modèles
La radio traverse une transition majeure : nouveaux usages, fragmentation des audiences, pression sur les revenus historiques… Certains acteurs ont choisi d’innover, de se diversifier et de transformer leur modèle économique avec des résultats concrets. Cette conférence réunit des intervenants qui ont choisi de se diversifier et de faire évoluer leur modèle avec des résultats concrets. NRJ Global (niveau national et international), Happy Media (niveau régional/multi-local), Enjoy 33 (niveau local, transformation A-B). Des retours d’expérience réels, des décisions clés, des erreurs, des succès… et des échanges ouverts: la radio en action. Avec la participation de Cécile Chambaudrie (NRJ Global), Rodolphe Karmazyn (Happy Media), Olivia De Amorin (Enjoy 33) et Jean-François Duplaix (Médiatic Conseils).
14h30 - 15h15 - Femmes de Radio by Nétia
"La matinale : fabriquer de l’énergie et de la complicité dès l’aube" avec - Sandy Oullion, animatrice sur Nostalgie. Sandy Ouillon incarne l’énergie des débuts de journée : un rythme intense, une créativité constante et une vraie complicité avec Philippe Llado avec qui elle partage l’antenne tous les matins. Au cœur du ‘Morning’, elle participe à la construction éditoriale d’un rendez-vous où tout se joue en direct - humour, bonne humeur et sens du public.
15h00 - 15h45 - [Podcast Studio] "La Ligne"
"La Ligne" est un podcast hebdomadaire, animé par Hugues Dago en partenariat avec Stratégies, qui donne la parole aux dirigeants de médias traditionnels et du numérique (creator economy). Il décrypte les stratégies éditoriales, économiques et humaines de ces décideurs qui tracent la "ligne" de leurs entreprises. Avec la participation de Charlotte Pudlowski (présidente de Louie Media).
15h45 - 16h00 - Libérer les formats, identité et innovation au service de l’auditeur
Laurent Hongne, directeur des radios du Groupe Secom, analysera comment la radio peut retrouver cohérence, identité et capacité d’innovation, à la lumière des formats les plus lisibles et les plus assumés en Europe. Il abordera les grands enjeux actuels (quotas, formats, transformation digitale et relation aux audiences) pour éclairer les voies d’une radio capable de se réinventer sans renier ses fondamentaux. Au cours de son intervention, il présentera 3 idées pratiques, directement activables pour les éditeurs et les équipes d’antenne.
16h00 - 16h45 [Podcast Studio] "Le Briefing"
En radio les talents ne sont pas tous derrière un micro. Il y en a aussi sur le terrain pour générer des revenus. La radio locale offre un terrain de jeu hors du commun aux talents commerciaux créatifs. Quels sont leurs profils ? Quelle est leur approche ? Quelles sont leurs secrets ? Ont ils de super pouvoirs ? Quelle est leur vision métier ? Pour donner le meilleur de lui même, le media radio local a besoin des meilleurs talents. Un podcast pour en rencontrer les talents commerciaux qui font avancer le media radio-audio en local avec Olivia de Amorin (Enjoy 33 - Bordeaux), Xavier Montala (AF Communication - Montélimar) et Cyril Sliman (Radio 8 - Sedan).
16h00 à 17h00 - Originalité Musicale, quand l’audace éditoriale crée la différence
Avec FIP, Radio Nova, Radio Néo et la Ferarock, cette conférence-Awards met à l’honneur les radios qui font le pari de la curiosité, de la diversité et de la découverte artistique. À travers leurs retours d’expérience, ces acteurs emblématiques montreront comment l’audace éditoriale, le soutien aux talents émergents et des choix musicaux singuliers permettent de créer une identité forte et une relation durable avec les publics. Avec la participation de Ruddy Aboab (FIP), Mathieu Boncour (SACEM), Thierry Voyer (Radio Néo) et Elina Deschere (Ferarock).
16h00 à 17h00 - Expériences croisées DAB+ - Ensemble pour le DAB+ et MaRadio.be
ans un contexte de mutation rapide des modes de diffusion, la radio hertzienne vit une révolution silencieuse mais décisive : le DAB+. En France comme en Belgique, cette technologie avance à grands pas, mais selon des dynamiques propres à chaque territoire. Pour la première fois, les deux principales structures en soutien au DAB+ – Ensemble pour le DAB+ (France) et maRadio.be (Belgique) – unissent leurs voix au Paris Radio Show, pour partager leurs visions, expériences et stratégies.
16h00 - 16h45 - Femmes de Radio by Nétia
"Enquêter, raconter, révéler : donner de la profondeur à l’info" avec Adèle Humbert (Insider podcast et Mediapart). Journaliste, autrice de podcasts et productrice de récits narratifs, Adèle Humbert explore l’info en profondeur, entre enquêtes au long cours, reportages incarnés et travaux pour la presse. Sa voix mêle précision, sens du récit et regard humain pour éclairer les zones d’ombre, donner du contexte et rendre audibles des histoires essentielles.
17h00 - 17h30 - Radio Restos
Venez à la rencontre de l'équipe qui organise Radio Restos. Cet événement propose à toutes les radios de reprendre gratuitement une partie de ce direct chaque année. Découvrez les conditions et ajouter le nom de votre radio à la liste des diffuseurs pour 2026. Avec la participation de Laurent Petiguillaume (ICI) et Bruno Guillon (Fun Radio).
17h00 - 17h45 - Femmes de Radio by Nétia
"Journalisme radio : raconter le réel avec rigueur et humanité" avec Wendy Bouchard (ICI). Wendy Bouchard met sa curiosité et son sens de l’écoute au service de récits ancrés dans le réel. En donnant la parole à celles et ceux qui façonnent la vie sociale, culturelle et citoyenne, elle installe un ton à la fois informatif et accessible, qui nourrit un lien fort avec son public.
17h30 - 18h15 - [Podcast Studio] Un café au comptoir
"Un café au comptoir" est un podcast culturel animé par Alexis Himeros, proposant des interviews intimistes de personnalités du monde de l'art, de la littérature et du spectacle. Dans une ambiance décontractée, les invités partagent leur carrière, leurs inspirations et leur rapport à la création. Avec la participation de Laurent Petiguillaume (ICI).
17h45 - 18h00 - Femmes de Radio by Nétia
Des trajectoires de voix qui savent informer, divertir... et toucher juste. Les enseignements d’une après-midi de voix, de parcours et de pratiques avec Pascale Wakim (Agent Double podcast).
18h00 - 19h30 - Du marché du podcast francophone nord-américain aux dynamiques croisées radio-podcast
Cette session en deux temps propose un éclairage international et prospectif sur l’évolution du podcast et ses liens croissants avec la radio. D'abord, une masterclass avec un portrait du marché du podcast francophone nord-américain et cas d’école publicitaire. Ensuite, une rencontre entre radio et podcast comme terrains communs et trajectoires croisées. Avec al participation de Stéphane Berthomet (PodPass) et Carine Fillot (Elson).
18h30 - 19h30 - SHOWCASE French VIP - SACEM
Opération initiée par la Sacem en janvier 2011 avec le CNM, la CSDEM la SMACEM et Yacast, French V.I.P a la volonté d’accompagner et de valoriser, lors de grands rendez-vous musicaux (salons, festivals) le travail de jeunes éditeurs indépendants. Avec sur scène : Constance Amiot, White Corbeau et Danilo.
19h00 - 21h00 - [Podcast Studio] Colette se confesse
"Colette se confesse" est un podcast sex-positif et intime, créé par Colette Williams, coach en intimité. Il propose des histoires vraies, sensuelles et des témoignages authentiques pour explorer le désir, le plaisir et les relations. Le but est de libérer la parole sur la sexualité, décomplexer les auditeurs et les aider à mieux communiquer leurs besoins (sur inscription préalable seulement).
21h00 - 23h30 Nocturne Exposants avec FG CHIC
Le Paris Radio Show prolonge l’expérience au cœur de l’espace exposant ! De 21h à 23h, l’ambiance monte d’un cran avec un DJ set exclusif en mode afterwork festif : laissez-vous porter par les sélections élégantes et électro-chic de Aquarium (FG CHIC / Belle Boutique) et G.Wen (FG CHIC / Castel Paris). Une parenthèse sonore raffinée et conviviale, au milieu des stands, pour networker autrement, prolonger les échanges de la journée, et célébrer ensemble l’univers de l’audio.
Un espace d’échanges ouvert sur l’action
Avec son slogan "Audio Action", le Paris Radio Show 2026 assume une approche résolument tournée vers la mise en œuvre, la transformation des pratiques, et le partage d’expériences concrètes. La présence du Lab Radio, des Hot Chairs, du Hub Pro, des formations EMF et de la section Femmes de Radio by Netia inscrit le salon dans une dynamique interprofessionnelle, sans formatage.
L’événement est accessible sur inscription préalable. Le salon ouvre ses portes à 10h chaque jour, avec une nocturne exposants prévue le mardi jusqu’à 23h30. Le salon ferme à 17h le mercredi.
Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action !
