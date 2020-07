Ce lundi, Totem a lancé sa grille d'été

Des balades, de la musique, des astuces et de la bonne humeur... Voilà les ingrédients du cocktail distrayant et enrichissant de l’été dans "Été Parasol Maison". On retiendra que cet été sera placé sous le signe de la forme et du bien être avec les astuces quotidiennes de Marie François du mensuel "Avantages" ou que l’écrivain et historien aveyronnais Daniel Crozes fera découvrir les rues et les anecdotes étonnantes des communes des départements couverts par Totem et qu'il répondra aux questions des auditeurs.

Et parce qu’on a tous eu 20 ans, parce qu’on a tous des souvenirs très précis de cette période, parce que la musique de cet âge particulier nous accompagne pour la vie... "Les voix de Totem", personnalités et auditeurs programmeront la chanson de leurs 20 ans et se raconteront pour fêter le 20e anniversaire de Totem.