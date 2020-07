Ce jeudi, Médiamétrie publiera les Médialocales

Le média Radio présente en effet des spécificités régionales et locales, tenant compte de l'historique des implantations, de la densité de l'offre et de la structure socio-démographique de la population. Chaque année, durant l'été, Médiamétrie dévoile les résultats d’audience de la radio dans le régions, sur la période à cheval sur une année, entre le mois de septembre et le mois de juin.L'an passé, parmi les 12 régions (lire ICI ), le Pays-de-la-Loire arrivait en tête avec 83.0% d’audience cumulée. Cette région était suivie de la Normandie (82.2%) et de la Bourgogne-Franche-Comté (81.2%). L'an passé encore, les 10 radios les plus écoutées des Indés Radios sur la saison étaient Oui FM, Alouette, Latina, Jazz Radio, Radio Scoop, FG, Contact FM, Hit West, Générations et Sud Radio.