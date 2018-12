Ce jeudi, Europe 1 inaugure le studio Bellemare

Le 26 mai dernier, Pierre Bellemare nous quittait à l'âge de 88 ans. Il avait notamment animé des émissions comme "Vous êtes formidables", "Déjeuner Show", "Le Sisco" et bien évidemment les récits extraordinaires. Europe 1 avait aussitôt annoncé baptiser son grand studio en public en hommage à Pierre Bellemare. Ce studio est donc inauguré ce jeudi 20 décembre, dans les nouveaux locaux de la rue des Cévennes (Paris 15e).

Le studio Bellemare accueille ce jeudi une matinale en public, en présence d'auditeurs d'Europe 1 (un jeu était organisé à l'antenne la semaine dernière) et d'invités de la station. À suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr et en Facebook Live sur la page Europe 1.