Ce dimanche, le NRJ Music Tour à Compiègne

Une date unique, une seule radio, un concert gratuit et une dizaine d’artistes réunis sur une même scène, la première radio musicale de France s’installe à Compiègne : Aya Nakamura, Louane, Pierre de Maere, Jain, Dorely, Nuit incolore, Ridsa, Lujipeka, Sound of Legend... ont tous répondu présents.

Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTCompiègne sur tous les réseaux sociaux de la radio et à retrouver sur NRJ.fr.