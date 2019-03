Ce 15 mars, ce sera la journée du Disco sur Nostalgie

Dès le réveil et durant toute la journée, la programmation de la radio sera rythmée au son des plus grandes chansons disco. De "Cuba" (Gibson Brothers) à "On The Radio" (Donna Summer), en passant par "I Want Your Love" (Chic) ou encore "Supernature" (Cerrone), les auditeurs écouteront les plus grands succès disco. À partir de 19h, ils retrouveront Philippe et Sandy, les animateurs du morning "Les matins qui chantent" pour une émission 100% Disco. Au programme : la révélation du classement des plus gros tubes disco, établi par les auditeurs de Nostalgie. Et, de 21h à minuit, Guillaume Aubert proposera une émission "Nostalgie Disco Fever". Pendant trois heures, les plus gros tubes disco seront diffusés en version vinyle. Les vidéos et photos de l’émission seront à retrouver sur l’ensemble des réseaux sociaux toute la soirée.