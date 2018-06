Cauet quitte Virgin Radio

Après un an sur l’antenne de Virgin Radio, Cauet met fin, d’un commun accord avec la direction, à son émission qu’il animait depuis le 29 août, du lundi au vendredi entre 18h00 et 21h00. "Cette saison fut remarquable et un beau pari réussi", a déclaré Sébastien Cauet.

"Je remercie Sébastien et toute son équipe pour les très beaux moments offerts aux auditeurs de Virgin Radio. Je lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière", a indiqué pour sa part Laurent Guimier.

Ce vendredi 29 Juin, Cauet animera sa dernière émission "Cauet S’Lâche" en public et en direct de la Grande Motte.