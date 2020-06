Canada : des timbres pour célébrer les 100 ans de la radio

"La station XWA prend rapidement l’indicatif CFCF (Canada’s First, Canada’s Finest) et se transforme en un géant de la radiodiffusion avant de quitter les ondes en 2010. En 1922, CKAC, l’une des 34 stations de radio autorisées au Canada, devient la première à diffuser des émissions de langue française en Amérique du Nord. Bien que les postes de radio soient alors un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre, dans la décennie qui suit, plus de 300 000 foyers canadiens accueillent avec joie le nouveau média dans leur salon" souligne Canada Post.Ces timbres "collectors" sont disponibles ICI