Canada : Numeris fait le bilan des audiences de l'été

Chez les adultes de 25 à 54 ans, Edmon, Vancouver et Toronto sont les trois marchés qui enregistrent la plus grande part d'écoute de la radio en AM et en FM, en direct et streaming avec une part de 16%, de 13% et de 12%. Le stream radio comprend l'écoute sur ordinateur, téléphone, tablette et assistant vocal. Le service audimétrique radio de Numeris mesure le steam audio des stations AM et FM séparément de leur signal radio à l'antenne.