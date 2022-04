CQP Animateur : 16 jeunes professionnels diplômés

Les 16 stagiaires du diplôme CQP Animateur radio de l’INA avaient rendez-vous une dernière fois le 1er avril à Issy-les-Moulineaux pour recevoir leurs diplômes. À l’issue d’une formation éprouvante entamée le 15 novembre 2021, ils peuvent désormais tous prétendre animer sur les plus grandes ondes de France. Et même si les plus modestes d’entre eux rétorquent que la route est encore longue, cette dernière est aujourd’hui indéniablement plus dégagée. La formation, très reconnue dans le métier, délivre à ses participants la panoplie complète des compétences d’un bon animateur radio. Ce 1er avril 2022, consécration de son acquisition définitive pour chacun, restera longtemps gravé dans leur mémoire.