CI Média : indépendante et efficace

Avec Skyrock, Radio Star, Jazz Radio, M Radio, Maritima et une offre multiville sur le réseau national, CI Média est l’une des grandes régies publicitaires indépendantes. Elle développe des solutions sur l’ensemble du territoire.



C’est l’une des dernières régies publicitaires indépendantes en France. CI Média et HA Média ont constitué, au fil des années, une offre très élargie répondant aux besoins divers de clients locaux. Il faut remonter à une quinzaine d’années lorsque Régis Frattini et René Baldaccini créent cette régie publicitaire des radios locales marseillaises, une histoire aussi atypique comme on en voit uniquement sur la Canebière. Depuis, c’est un ancien salarié, ex-directeur commercial, Sébastien Pesqué, qui a repris le flambeau. Autour des grandes marques nationales et locales commercialisées en exclusivité, telles que Skyrock (1re radio musicale à Marseille), Radio Star, Jazz radio et M Radio éditées par Espace Group) ou encore Maritima, Kiss FM et Radio Camargue, une offre élargie répondant à l’air du temps a été créée. "J’ai développé l’offre multiville, renforcé et restructuré le local, et créé le département événementiel et affichage mobile-covering-bus", détaille Sébastien Pesqué, heureux d’être "revendeur" de la régie publicitaire de Waze, la très populaire application de GPS utilisée par des millions de personnes.

Une offre nationale en multiville Et pour répondre à des besoins qui vont bien au-delà des limites de la région Sud (PACA), HA Média, filiale de CI Média, commercialise une offre multiville sur quasi tous les départements français. "Nous proposons Skyrock sur les émetteurs actifs (Marseille-Ajaccio-Béziers-Lille-Lens-Dunkerque-Paris IDF) et également de très nombreuses radios indépendantes, qu’elles soient adhérentes ou non aux Indés Radios." Pour gagner en efficacité, CI Média promet "l’indépendance, l’ultra-réactivité et la compétence dans les solutions qu’elle propose". Ainsi, un assistant est mis à disposition de chaque chef de publicité : "Cela laisse le temps de réaliser un travail de qualité, précis et proche du territoire, tout en répondant en moins de 1h à chaque devis", se réjouit Sébastien Pesqué.

​Le local plus important que l’audience "Les radios indépendantes s’achètent moins sur l’audience chez nous qu’à l’intérêt du produit de proximité avec un programme ancré sur le territoire et 100% local." Côté audiences, Skyrock reste un chef de file important pour atteindre des cibles urbaines et jeunes, mais aussi sur les 25 ans et plus, particulièrement recherchées par les annonceurs. "Nous avons, avec Skyrock, un peu de chance, car les anciens 13/24 ans deviennent des adultes, d’où la position de Skyrock en partie aujourd’hui. Sans oublier l’intérêt du public pour les stations urbaines, à ton libre. L’appétence des jeunes pour la radio existe toujours de manière prépondérante. La façon de consommer est différente, à nous d’adapter notre offre", analyse le dirigeant. "Au final, les radios indépendantes s’achètent moins sur l’audience chez nous qu’à l’intérêt du produit de proximité avec un programme ancré sur le territoire et 100% local." Sur la partie événementielle, CI Média suit l’air du temps et propose des productions clés en main, de l’organisation de concerts à des tournées en bus, avec une vraie complémentarité avec un média de masse comme la radio. "Il faudra toujours des supports pour relayer, l’événementiel sert le média plus qu’il ne le remplace !"

Une opération 360° pour lutter contre les incendies Avec le département des Bouches-du-Rhône, CI Média a lancé une opération de prévention incendies, avec Radio Star, pour une diffusion homogène et large de spots, mais aussi des radios locales couvrant spécifiquement des zones sur les massifs à risque : Radio Saint-Baume, KISS FM à La Ciotat, Maritima, et Radio Camargue. Une forte partie éditoriale a été développée : interviews, messages de prévention sur les antennes et les réseaux sociaux. Des pushs spécifiques ont été lancés sur l’application Waze, aux abords des parkings des massifs. Des cendriers de plage et des sacs ont été distribués sur les zones concernées.

