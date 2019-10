Radio FG mise sur les technologies de SAVE Diffusion et RCS

En juillet dernier, FG a fait une avancée technologique majeure avec l’arrivée dans ses 2 studios de 2 consoles LXE Wheatstone, basées sur l'architecture AoIP, proposées par SAVE Diffusion, distributeur de la marque en France, et intégrées avec les logiciels RCS.

Sylvain Ferey se souvient des premières utilisations des logiciels de programmation musicale RCS Selector : "FG ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans Gselector, en arrivant rue de Rivoli j’avais fait des recherches sur ce qui permettait de numériser le maximum de choses, nous étions à l’époque aux vinyles et aux CD, Selector fonctionnait sous MS-Dos et c’était le premier logiciel qui permettait de faire de la programmation musicale de façon très précise et ajustée selon nos critères, exactement ce que nous voulions ! Nous avons fait toutes les migrations et testé les nouvelles solutions RCS Zetta, avec l’aide de Lionel Guiffant, directeur général de RCS Europe."

Depuis, la station est équipée, en plus du logiciel de programmation musicale Gselector, de la toute dernière version du logiciel de diffusion RCS Zetta, avec plusieurs écrans de conducteurs Zetta dans chacun de ses deux studios.



"Zetta est une prouesse technologique incroyable, personne n’arrive à faire cela, la stabilité et les possibilités qu’offre Zetta sont incomparables, avec une grande facilité pour les 5 animateurs de la station qui n’ont qu’à monter le son !" précise Sylvain Ferey.

La technologie du fabricant américain Wheatstone est une révélation pour Sylvain Ferey qui connaissait depuis longtemps Paul Guibouret, directeur général de SAVE Diffusion, pour différents matériels adoptés par la station : "J’ai découvert l’écosystème Wheatstone pouvant intégrer RCS avec le protocole WheatNet-IP ; après avoir fait des appels d’offres à différents prestataires, pris l’avis d’autres radios, et surveillé pendant 2/3 ans les évolutions technologiques dans les Salons Broadcast, j’ai opté pour cette solution."

WheatNet intègre une couche audio liée à une couche de communication permettant la gestion unifiée des fonctions indispensables en radio : ainsi, lorsqu’on sélectionne sur l’une des tranches de la console LXE un player Zetta équipé du driver WheatNet, le routage des starts est automatiquement lié et donc associé aux fonctions on et off de cette tranche.



Cela est valable pour toutes les autres applications, comme les signaux On Air des pieds de micro, toujours associés au bon micro quelle que soit la console les exploitant. Chaque audio est ainsi labellisé et associé à des fonctions logiques pour l’ensemble de l’écosystème WheatNet-IP. Le logiciel Screen Builder, embarqué dans la console LXE, primé lors du dernier Salon de la Radio, a permis la réalisation d’un environnement visuel dans chaque studio, reproduisant la chaîne finale sur laquelle l’exploitant via un écran tactile peut agir très rapidement en toute sécurité. Deux profils ont été définis dans chaque console afin qu’elles puissent être exploitées à l’antenne ou en production.