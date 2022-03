CBC/Radio-Canada suspend son travail en Russie

"Dans ces circonstances exceptionnelles, afin d’assurer la sécurité de nos journalistes et de nos employés en poste à Moscou, nous suspendons temporairement nos activités journalistiques en Russie, le temps de clarifier la portée de cette nouvelle loi. Nous joignons notre voix à celles d’autres médias afin de soutenir la liberté de presse et le droit des citoyens à des informations fiables et indépendantes" indique un communiqué.

"Le travail qu’effectuent nos journalistes sur le terrain permet de tenir les Canadiens, et les citoyens de partout dans le monde, informés des événements en cours. Nous sommes fiers du professionnalisme et du dévouement de nos équipes à l’étranger, et nous continuerons à les soutenir dans la pratique essentielle de leur métier".