C'est déjà Noël sur la webradio TropBeautiful

En outre et pour célébrer les fêtes de fin d’année avec ses auditeurs toujours plus nombreux, TropBeautiful diffusera un programme spécial les 24 et 31 décembre de 19h à 05h le lendemain sur TropBeautiful.com : a "Macumba Night". Cette "Macumba Night" est une sélection des tubes cultes diffusés dans les discothèques des années 80 à aujourd’hui, toujours en non stop et sans animateur.