C'est "Dingue, dingue, dingue" sur Hit West

Sous le chapiteau orné de bois et de miroirs, le Hit West Live de Christophe Maé va plonger l’artiste et ses fans dans une ambiance cabaret intimiste. Une belle soirée pour découvrir en live des extraits de son nouvel album La vie d’artiste. Les concerts "Hit West Live" sont toujours des événements gratuits sur invitation. La radio offre les places sur son antenne (Hit West est diffusée à Rennes sur 99.2) et chez ses partenaires : l’Espace Culturel E.Leclerc Saint-Grégoire et Peugeot à Rennes.

Ce "Hit West Live" de Christophe Maé sera diffusé sur Hit West, le vendredi 29 novembre à 19h sur Hit West.Les coulisses seront partagées sur Instagram avec le mot clé #HitWestLive.