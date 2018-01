Bruce Toussaint : "c’est une excellente vague d’audience pour franceInfo"

Le présentateur de la matinale de France Info se félicite des bonnes performances du "8h30 Toussaint/Aphatie" dont l’audience cumulée a en effet gagné 0.2 point en un an et 0.1 point sur une vague pour atteindre 1.5%. Le "8h30" rassemble donc désormais chaque jour 833 000 auditeurs soit + 109 000 auditeurs sur un an et + 58 000 auditeurs sur cette vague.