Bretagne 5 : une rentrée et (beaucoup) de nouveautés

Le journaliste européen Alex Taylor rejoint la matinale de Bretagne 5 : chaque vendredi à 8h20, il livrera sa vision de l'Europe à travers l'actualité du continent, dans sa chronique "L'Europe d'Alex". Le jeudi à 8h20 dans le 7/9 de Bretagne 5, le géographe, urbaniste et économiste breton, Iwan Le Clec'h, apportera son éclairage sur les territoires, la relocalisation et les mobilités dans "Terre à terres". En cette période d'élections présidentielle et législatives qui s'ouvre, Bretagne 5 continue d'observer et d'analyser la vie politique en privilégiant le format long. Dans "Politique Hebdo", chaque dimanche de 12h à 13h, Stéphane Hamon proposera à un invité politique de s'exprimer autour des grands thèmes de l'actualité nationale, régionale et internationale.