Bretagne 5 lance un appel aux dons

"En contribuant financièrement à son fonctionnement – même modestement, vous pouvez devenir acteur de votre radio, nous aider à poursuivre et à développer nos actions, comme notre diffusion en DAB+ (Radio numérique) et à assurer notre indépendance financière et éditoriale" explique la radio.Il est désormais possible de soutenir financièrement Bretagne 5 et le travail de son équipe, par un don régulier ou ponctuel sur la plateforme Helloasso ou en cliquant sur le bouton Faire un don qui figure désormais sur la page d'accueil de son site web.Bretagne 5, radio généraliste régionale bretonne, diffusée en ondes moyennes sur 1593 kHz AM, en DAB+ en Bretagne et partout dans le monde sur les plateformes.