Brandy signe le nouvel habillage de RDL

"Brandy est enchanté de voir le partenariat avec le Groupe Rossel La Voix renforcé par ce nouveau projet" a expliqué Diederik Decraene le Managing Director de Brandy. "RDL nous a offert l’opportunité de produire un package basé sur un habillage existant qui sonne comme s’il avait été produit sur mesure. Nous avons adapté la mélodie du logo sonore et l’avons traduit à l’image et à l’esprit de RDL". L’équipe de RDL est quand a elle très heureuse de cette collaboration et du résultat qui va renforcer l’image de marque. RDL, c’est non seulement "La Radio qui Chante" mais sera aussi la radio dont "les jingles sont chantés par les auditeurs".