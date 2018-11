Brandy Jingles : 10 ans de collaboration avec Contact FM

Il s’agit de la troisième série de 10 jingles créés sur mesure pour la série "Grand Hits" et récemment mis en onde sur Contact FM. La station CHR a résolument choisi pour son imaging, des jingles musicaux qui reflètent "toutes les dernières tendances" (Contact FM combine ces cuts à une sélection de jingles produits durant ces 2 dernières années). "Ces jingles sont construits autour de compositions puissantes à haute valeur de production et d’accroches étonnantes. Ils confèrent non seulement une forte identité à une marque radiophonique, mais ont aussi une plus longue durée de vie. À ce niveau-là aussi, mon équipe et moi-même avons voulu faire faire la différence" a souligné Tom Van der Biest, directeur créatif de Brandy.