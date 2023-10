Bordeaux : le Club de la Presse reçoit Jean-Marie Charon

Selon la dernière enquête du sociologue réalisée auprès d’une centaine de personnes concernées, 40% des jeunes journalistes détendeurs d’une première carte de presse ont quitté la profession au bout de 8 ans "sachant que 66% des journalistes de moins de 30 ans sont en situation de précarité" rappelle France Culture (lire et écouter ICI ).Quelles sont les raisons et les motivations d’une telle décision ? Ce sera la question centrale de cette rencontre proposée pafr le Club de la Presse de Bordeaux. Le public présent pourra échanger et poser ses questions au sociologue Jean-Marie Charon, ce jeudi 26 octobre, de 19h à 21h au Théâtre Inox à Bordeaux.Inscriptions possibles ICI