Bordeaux fête le podcast le 13 avril

L’événement Bordeaux Fête le Podcast est organisé par Bordeaux Podcast est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et de soutenir la création de podcasts dans le Sud-Ouest.

Fondée par des passionnés de podcasts, l'association vise à créer un espace de rencontres et d'échanges pour les créateurs de podcasts de la région et d’ailleurs. L'association organise également des événements et des rencontres pour permettre à ses membres de découvrir de nouveaux podcasts et de partager leur expérience de créateurs.