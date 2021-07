À l’horizon se dessine déjà la prochaine saison. Nul ne peut dire de quoi elle sera faite. Mais après 10 ans de travail, 135 numéros et une nouvelle fois près de 2 500 articles mis en ligne depuis septembre dernier sur ce site, le moral est toujours aussi bon ! La volonté de partager l’actualité du secteur et d’accompagner les professionnels est intacte. La crise que nous vivons l’a même renforcée.

Néanmoins, on ne vous cache pas notre -irrésistible- envie de profiter du soleil, des longues soirées d’été et des siestes bien méritées. Alors, très sincèrement, bonnes vacances !