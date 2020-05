Bonnes notes pour les systèmes de recherche de Mediapulse en 2019

La CSM qualifie la collecte et la transmission des données d’audience comme les points forts des méthodes appliquées, tant pour la radio que pour la télévision. Dans les deux systèmes, les mesures se caractérisent par leur fiabilité, leur comparabilité et leur équité à l’égard de tous les acteurs du marché. Quant aux charges liées à l’infrastructure technique et à la vérification des données – prises de contact et contrôles auprès des sondés –, la CSM souligne expressément qu’elles valent la peine. Et dernier point, mais non des moindres: la qualité des données est excellente. Mirko Marr, Head of Research & Development chez Mediapulse, est très satisfait des résultats de cet audit externe : "Il confirme que le développement de nos systèmes de recherche suit la bonne voie et que malgré le surcroît de travail qui en est résulté l’an dernier, nous sommes parvenus, conjointement avec nos prestations".