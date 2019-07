Binge Audio choisit Acast pour la monétisation de ses podcasts

"Le secteur audio digital est en pleine structuration et a besoin d’acteurs solides tout au long de la chaîne. Avec Acast nous choisissons une entreprise de référence, centrée sur le podcast et qui croît pleinement au marché français" a expliqué Gabriel Boieri-Charles co-fondateur de Binge Audio. "La qualité de l’outil Acast servira le développement du sponsoring de nos programmes, que nous produisons avec une valeur ajoutée créative et un rapport commercial de proximité avec nos annonceurs. Acast apporte une force commerciale complémentaire et transversale sur le secteur, qui permettra d’amener vers nos podcasts des clients et budgets plus conséquents".