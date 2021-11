Bientôt les premières Assises de l’audiovisuel local

Pour Aurélie Rousseau, Co-présidente de locales.TV : "Que souhaitons-nous pour demain ? Une France forte de la diversité de ses médias locaux, qui sont un véritable rempart face aux fake-news et sont la voix et l’image de tous les habitants, dans tous les territoires. Avec leur agilité et la proximité avec leur public, les professionnels des télévisions et radios locales oeuvrent au quotidien pour valoriser les actions menées en région. Aujourd’hui, dans un contexte sociétal et économique en grande évolution, il est important de réfléchir collectivement, professionnels des médias, institutionnels, chercheurs et experts, sur l’avenir de notre secteur".