Beur FM se met aux couleurs de la Coupe du monde 2018

Pour faire vivre pleinement ce Mondial 2018 pour lequel les équipes de France, du Maroc et de la Tunisie se sont qualifiées, de nouvelles émissions accompagnent actuellement les auditeurs du jusqu’à la finale. Dans "La Matinale de Beur FM", chaque matin entre 7h et 10h, l’équipe décrypte les résultats, donnera la parole aux supporters et aux professionnels de la discipline. Beur FM propose également "Time Foot", chaque jour de la semaine entre 21h et 22h et chaque samedi entre 18h et 20h, avec ses experts du ballon rond qui analysent la compétition et gâterons les auditeurs Enfin, "Fou de Sport", chaque dimanche entre 18h et 20h, offre une dose de bonne humeur autour des spécialistes du football africain.