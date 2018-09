Bernard Montiel va confesser les artistes sur RFM

LLPR - Vous recevez Francis Cabrel pour votre première émission « Une heure avec » samedi et dimanche à partir de 12h. Que va-t-on entendre ?

Bernard Montiel - C’est vraiment un invité exceptionnel. On croit connaître beaucoup de choses sur Francis Cabrel. Pendant cet entretien de deux fois une heure, j’essaye de toujours tirer plus informations sur lui, sa carrière, ce qui l’a construit ou encore ses influences. On aborde beaucoup de sujets. On sait qu’il a un peu de mal à se livrer. Il a parle de ce trac qu’il a toujours avant de monter sur scène, d’ailleurs, il va vivre une grande aventure le 16 octobre puisqu’il va se produire sur la scène du Royal Albert Hall à Londres, c’est très rare pour un artiste français. Au cours de l’entretien, il raconte comment il construit ses albums ou encore comment il a réussit à transcender sa timidité à 20 ans.



LLPR - Globalement, quels genres d’invités allez-vous recevoir ?

BM - Ce sont donc deux invités par week-end, un le samedi et un autre le dimanche. Pour la première, nous avons choisi de consacrer ces deux heures à Francis Cabrel, au vu du caractère exceptionnel de sa présence. Je vais recevoir des invités musicaux, les prochains seront Marc Lavoine et Françoise Hardy mais pas seulement. J’ai contacté des écrivains ou de personnalités issues du cinéma.