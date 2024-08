Benjamin Castaldi doit aussi réveiller l'audience d'Europe 2

Pour marquer son retour à la radio, Benjamin Castaldi a donc choisi Europe 2 pour une nouvelle aventure quotidienne : "Je veux offrir chaque matin aux auditeurs d'Europe 2 un moment de partage et de bonne humeur. J'aime faire la fête, les auditeurs le savent, on va bien rigoler" a promis l'animateur.De son côté, Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, a indiqué que Benjamin Castaldi est "un grand professionnel qui, par son talent et sa personnalité légendaire, apportera aux auditeurs de la station un réveil unique et inoubliable".Sur la vague d'avril à juin 2024, Europe 2 est passée sous la barre des deux points d'audience pour 1.2% de PDA et 1h08 de DEA selon l'EAR National.