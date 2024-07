EAR National : les derniers résultats de la saison

Voilà, une de plus ! Cette fois-ci, la saison est, presque, terminée avec la publication de cette EAR National qui compile les résultats définitifs de l'audience générée par les principales radios françaises, entre avril et juin de cette année.

Bravo à France Inter qui a solidement tenu la première place du classement. Comme la radio est loin d'être une science exacte, on laisse le soin aux plus perspicaces d'entre vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent et, surtout, d'en expliquer le raisons : moins de publicité, la qualité des programmes, plus de budget, une meilleure couverture... les raisons sont nombreuses !

Pour être complet, Médiamétrie publiera l'EAR Île-de-France le mercredi 17 juillet à 09h. Enfin, l'EAR Local sera disponible le lundi 22 juillet à 09h. Elle offrira un focus sur l'audience dans les régions, les départements et dans 97 agglomérations.