Belgique : le CSA publie son rapport d'activités 2019

Lancée en janvier, la procédure visait à remettre en jeu la grande majorité des fréquences FM, et ouvrait pour la première fois l’accès au droit d’usage des fréquences de la radio numérique avec le DAB+. À la clôture de l’appel d’offre, un total de 126 dossiers de candidatures a été reçu. Parmi ceux-ci, 123 dossiers ont été jugés recevables. Le Collège d’autorisation et de contrôle a finalisé

ses travaux le 11 juillet 2019 en autorisant 72 radios indépendantes en FM, 4 réseaux provinciaux mixtes (FM et DAB+) et 6 réseaux communautaires et urbains mixtes (FM et DAB+) ont été autorisés. L’arrivée du DAB+ a permis d’autoriser plus de radios, beaucoup de candidats avaient d’ailleurs postulé en FM et en DAB+. Aussi, en numérique, 75 droits d’usage d’un multiplex de portée locale ont été attribués aux radios indépendantes et 4 réseaux en DAB+ (un réseau DAB+ n’a pas été attribué à ce stade). Ces 4 réseaux constitueront donc une offre exclusive en DAB+.