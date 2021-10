Belgique : le CIM fête son cinquantième anniversaire

"Au cours des 50 dernières années, le CIM est devenu un fournisseur de données 'Reach & Frequency' pour presque tous les médias. Les médias eux-mêmes et le secteur de la communication ont eu la chance de disposer de données indépendantes pour comparer les médias entre eux. Les régies publicitaires et les agences média ont trouvé tout ce dont elles avaient besoin pour un média planning classique" rappelle le CIM "Un cinquantième anniversaire nous a semblé être le moment idéal pour présenter une nouvelle identité visuelle, un logo rafraîchi et un nouveau site attractif, tant auprès des parties prenantes qu’auprès du grand public".