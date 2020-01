Belgique : la nouveauté du Salon 2020 ? Le DAB+ !

"Un argument de poids lorsque vous revendrez votre véhicule équipé du DAB+ et non d’une installation FM devenue obsolète. Acheter une voiture au Salon 2020 équipée du DAB+ ne doit plus être envisagé comme une option, mais comme un réflexe indispensable car c’est la norme qui s’installe désormais comme "la" norme radio tant en Belgique qu’en Europe" précise MaRadio.be.