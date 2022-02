Belgique : la migration de l’audience radio vers le numérique se poursuit

"Cette année encore, les chiffres de l’enquête maRadio.be/Ipsos indiquent que la transition numérique de la radio se confirme bien. Elle s’accélère et s’opère clairement via deux plateformes très distinctes : le DAB+ se positionnant de plus en plus comme le successeur de la FM et l’écoute via Internet ou en streaming, que des initiatives locales et totalement légales comme Radioplayer.be et les applications des radios belges favorisent. Ces deux axes soutiennent activement l’écoute du média radio en lui assurant une présence forte dans tous les récepteurs numériques nouvelle génération" a indiqué hier matin Eric Adelbrecht, Administrateur-Délégué à maRadio.be.