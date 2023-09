Belgique : la Villa Radio Contact est de retour

Les auditeurs gagnants partiront également à la découverte de l’île et participeront à des apéros, des barbecues, "des activités complètement dingues et des soirées mémorables" avec David et l'équipe de l’émission. Deux possibilités existent pour remporter des accès à la Villa Radio Contact et rejoindre l’équipe dans une maison de rêve. Grâce au partenaire Vavabid, les auditeurs peuvent participer à des enchères et gagner leurs séjours de deux nuits à Ibiza.

Tous les bénéfices de ces enchères seront reversés au Télévie. À l'antenne, des voyages de 24 heures seront aussi offerts pendant l'opération.