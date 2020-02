Belgique : VivaCité, 2e radio francophone la plus écoutée du pays

Ce bilan portant sur la première partie de la nouvelle saison radio, rappelle la bonne santé du groupe RTBF et confirme le succès d’audience de VivaCité qui fidélise chaque semaine 968 787 auditeurs. Avec 14.5% de parts d’audience, la radio généraliste reprend la 2e place des radios francophones les plus écoutées du pays. Classic 21, qui avait subi une baisse d’audience jugée "inexpliquée" lors de la précédente vague (couvrant une période atypique, à cheval sur l’audience estivale et la rentrée de septembre) renoue aujourd’hui avec sa moyenne habituelle : 2h33 de DEA pour une PDA de 10.4%. La nouvelle grille des programmes de La Première, lancée en début de saison, montre des premiers signes encourageants. La chaine d’info et culture enregistre une hausse d’auditeurs et une progression en durée d’écoute (+8minutes) qui lui permet d’atteindre 9.6% de part de marché sur son public historique.