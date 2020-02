Excellent démarrage du DAB+ en Belgique

Le taux d’équipement de la population en récepteurs et autoradios DAB+ a plus que doublé en un an et fin 2019 plus qu’un quart de la population s’est déclarée être prêt à s’équiper : 9% des belges francophones déclarent déjà disposer d’un récepteurs ou un autoradio DAB+, ce qui représente plus du double de l’année dernière (4%). Les francophones sont d’ailleurs plus nombreux que l’année dernière à avoir l’intention d’acheter un récepteur DAB+. Plus d’un quart de la population francophone (26%) à l’intention d’acheter certainement ou probablement un récepteur ou un autoradio DAB+.